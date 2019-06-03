Ивлеева и Элджей могут стать новыми ведущими шоу «Орел и решка»

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Намек на это Настя оставила в своем Instagram.

Многие поклонники популярной познавательной программы «Орел и решка» отмечают, что самые интересные выпуски шоу были с Настей Ивлеевой. Теперь же им попросту неинтересно смотреть передачу, так как Ивлеева покинула должность ведущей туристического проекта. Вполне вероятно, мечта фанатов «вернуть» в одно из рейтинговых шоу «Настюшку-опасность» исполнится.

Не исключено, что Ивлеева и Элджей могут стать новыми ведущими популярного проекта о путешествиях. Об этом свидетельствует один из снимков телеведущей, где изображены минифигурки LEGO, под одной из которых Настя отметила Элджея, другую подписала никнеймом своего аккаунта. Можно заметить, что одна из фигурок держит монетку, на которой отмечено название популярной программы «Орел и решка». Возможно, таким образом Ивлеева намекнула, что она снова вернется в шоу, однако не одна, а со своим избранником – Алексеем Узенюком.

Стоит отметить, что Анастасия за короткое время стала довольно популярной блогершой и телеведущей. Ее юмористические ролики набирают миллионы просмотров, а развлекательный YouTube-проект Agent Show буквально «взорвал» телеканал «Пятница». Вероятно, продюсеры «Орла и решки» захотят с помощью Ивлеевой поднять рейтинги своей программы.

Однако с Элджеем шоу станет намного популярнее, ведь поклонникам будет интересно наблюдать за артистом, который сейчас является одним из самых загадочных и скрытных представителей шоу-бизнеса. К тому же, фанаты наконец-то смогут увидеть Элджея рядом с Ивлеевой. К слову, поговаривают, что Настя и Алексей тайно поженились, а сейчас наслаждаются медовым месяцем вдалеке от России.