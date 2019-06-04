«Дефиле с моим филе» - Билан открыто флиртовал с неизвестным оператором

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Кто пленил знаменитого холостяка и почему Дима скрывает свою любовь от всех?

Такой вопрос с недавнего времени начал волновать поклонников заслуженного артиста России. Последние видео в Instagram Билана демонстрируют такие кадры личной жизни певца, которые может снять только действительно близкий человек. Причем не ускользает от внимания обоюдный флирт, который не скрывает ни сам Билан, ни его неизвестный оператор.

Так, на одном видео Билан неспешно прогуливается по тротуару задом к камере, затем оборачивается и произносит: «Дефиле с моим филе». Для чего певцу потребовалось продемонстрировать именно эту «филейную» часть тела, остаётся загадкой.

На другом видео Дима усталым голосом жалуется на тяжёлый день, как кто-то за кадром игриво бросает в него какой-то безделушкой. После чего Билан поспешно сообщает, что отправляется в постель.

Близкий друг и продюсер Билана Яна Рудковская явно не могла снимать эти кадры, так как в это время была на съёмках со своим сыном, что видно в её Instagram. У фанатов остаются только предположения, кто мог скрываться за кадром: поклонница или даже… поклонник? Причём, последние домыслы возникают отнюдь не на пустом месте. Билана давно негласно номинируют на самого популярного предполагаемого гея России. Со слов его бывшего продюсера Виктора Батурина, певец является убеждённым гомосексуалистом и в его окружении это известно всем. Дров в огонь подбросило пикантное фото чувственного поцелуя Билана и Алехно на «Евровидении 2008».

Так, интрига сохраняется: кто же сейчас так близко подобрался к убеждённому «звёздному» холостяку?