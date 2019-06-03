По схеме Алсу: Тимати купил акции ТНТ ради победы подопечного на «Песнях»

Сегодня, 19:40

Лидер Black Star даже не отрицает факт покупки.

Рэпер Тимати на просторах своего Instagram заявил, что благодарен телеканалу ТНТ за возможность второй год подряд в качестве судьи участвовать в шоу «Песни». В этом году главный приз проекта забрал как раз-таки подопечный Юнусова – Slame. Однако, в своей публикации Тимати решил сконцентрироваться исключительно на себе, тем самым выдав крайне интересные подробности.

После восхваления себя, он в конце послания какой-то причине решил снова обратиться к ТНТ. Их он попросил больше его в судьи не звать, потому как в народе говорят о том, что он купил пакет акций на канале. Это якобы и позволило его подопечному одержать победу.

То, что рэпер даже не стал отрицать факт покупки кажется, как минимум, подозрительным. До сих пор непонятно, шутит ли Юнусов или нет.

Однако, звучит это именно как правда. Покупка акций для рэпера является прекрасным вложением. По сути, таким образом он мог бы убить двух зайцев: еще больше, в перспективе, увеличить свой доход и обеспечить Slame победу во втором сезоне «Песен», также поимев с этого прибыль. Не стоит забывать, что в последние годы Тимати стремится к абсолютной медийности. Он пытается поместить имя своего бренда буквально на любую продукцию: начиная от одежды «Армии России» и заканчивая пачками чипсов. В вопросе за покупки акций канала рэпер даже не стал отрицать этого. Это и наводит на мысли, что Юнусов решил вложиться деньгами в ценные бумаги ТНТ.

Тянет сказать, что Тимати пошел по схеме Алсу, однако, в данном случае ситуация другая. Дочь певицы одержала победу путём накрутки голосов, о котором Первый канал не знал. Тут же наверняка было заключено соглашение между ТНТ и Юнусовым о том, что рэпер вкладывается в телеканал, а взамен его участнику «помогают» дойти до победы.

Остается лишь надеяться, что Тимати не столкнется с таким же объемом травли, которая сейчас направлена на семью Алсу. Второго «купленного» шоу россияне уже не потерпят.