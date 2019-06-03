«Засветила» пузо в ЦУМе. Очевидцы подтвердили беременность Решетовой

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Ни охрана, ни объемная кофта не смогли скрыть округлившийся живот.

Сплетни вокруг беременности Анастасии Решетовой не утихают. Скорое пополнение в семье модели и Тимати уже неоднократно подтверждали, но девушка не устает отрицать любые факты. По сообщениям инсайдеров, даже певица Ханна, жена Пашу, раскрыла главный секрет, но Решетова упорно не сдается. Все же, в ее ленте все чаще появляются архивные фото, а фигуры на данный момент так и остается загадкой.

Недавно Telegram-канал YOBAJUR опубликовал сообщение с анонимным пользователем, который подтвердил беременность Решетовой. По его словам, девушка «засветила» пузо в ЦУМе. Пока она ходила по торговым залам, охранник внимательно следил за окружающими людьми, чтобы никто не смог сделать провокационную фотографию. Анастасия даже попыталась скрыть живот под кофтой-балахоном, но ее старания были напрасны. Зоркий россиянин все равно смог рассмотреть далеко не плоский живот звезды.

Похоже, «сказка» Решетовой про отсутствие беременности медленно начинает рассыпаться. Это уже не первый человек, который заметил ее округлившиеся формы. Непонятно одно: если она действительно в интересном положении, то с какой целью это скрывает? Конспирация всегда не помешает, но в данном случае она выставила себя на посмешище.