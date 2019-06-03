«Жертва» - итальянец: Шурыгина может снова заявиться на шоу Малахова

Сегодня, 16:00

В отсутствие мужа Диана, похоже, не только голодает, но и «подбирает» себе иностранца.

Диана Шурыгина прославилась благодаря шоу Андрея Малахова, на котором не один эфир обсуждалась тема изнасилования девушки. Хотя многие зрители уверены – Диана пошла на ложь ради популярности и денег. Впрочем, Шурыгина добилась даже большего. Лицемерие и обман принесло ей не только славу – девушка вышла замуж за обеспеченного мужчину.

Однако сейчас об «изнасилованной» героине шоу Малахова говорят уже не так часто. Вероятно, Диана и сама это понимает. Кроме как Instagram-аккаунтом, на который подписаны около 500 тыс. пользователей, ей попросту больше нечем привлекать к себе внимание. Не исключено, что Шурыгина может снова заявиться на шоу, которое принесло ей небывалую известность. Однако для этого девушке нужен новый скандальный повод.

Вполне вероятно, Диана решила соблазнить иностранца, дабы потом обвинить его в домогательствах. На этом может указывать видео в stories Шурыгиной. В ролике девушка признается, что прошла тест, который показал, какой из иностранцев больше всего ей подходит. Оказалось, что это итальянец. Судя по всему, пока муж на работе Диана не только голодает – в одном из видео Шурыгина признается, что дома нет хлеба, поэтому ей попросту не с чем есть арахисовую пасту.

Вполне возможно, девушка может готовить очередную ложь для участия в шоу Малахова, дабы поднять свою популярность. Не исключено, что на этот раз у нее будет новая «жертва» - итальянец, которого она, вероятно, сможет очаровать, а после придумает на него какой-нибудь компромат.