Папа не бросит, как мама? Владимир Пресняков может «раскрутить» карьеру сына Никиты

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Пока Орбакайте сосредоточила свое внимание на пиаре Дени, отец ее старшего сына готов поддержать талант их первенца.

Никита Пресняков - творческая личность в третьем поколении. Среди фанатов молодой человек славится независимостью от звездный сородичей и амбициозными планами на будущее. Во многих интервью рок-исполнитель говорит, что считает поп-культуру неприемлемой для себя и намерен добиваться успеха в рок-направлении, обходясь без помощи влиятельных родителей.

Похоже, что его мать Никиты, Кристина Орбакайте, оставила тщетные старания продвинуть карьеру старшенького в массы, полностью сосредоточившись на среднем сыне. Так, например, неделю назад вышел новый совместный рекламный ролик Дени Байсарова и певицы. Instagram-альбом Кристины пестрит совместными фото со средним ребенком, тогда как Никита был упомянут лишь несколько раз в поздравительных постах.

В свою очередь, аккаунт Владимира Преснякова свидетельствует об обратной ситуации в отношениях отца и сына. Певец все чаще выкладывает видео и фото семейных торжеств, на которых присутствует Никита.

Нашел ли первенец Преснякова и Орбакайте утешение в семье отца или, наконец, понял, что папа не бросит, как мама - остается только гадать. Однако своими публикациями Владимир явно помогает молодому рок-исполнителю оставаться на слуху у публики, тем самым «раскручивая» карьеру сына. Ведь совсем недавно рокер анонсировал два сольных концерта, которые пройдут в июне в ночных клубах Москвы и Питера. По словам инсайдеров, дела у группы «MULTIVERSE» идут не слишком хорошо, возможно, поэтому поддержка отца для Никиты была бы весьма кстати.