Эрнст укоротит «длинный язык». Цымбалюк-Романовскую может засудить Первый канал

Сегодня, 14:00

Раскрытие «продажности» передачи «На самом деле» может сыграть с женщиной злую шутку.

Не так давно в Сети стали обсуждать громкую оплошность Виталины Цымбалюк-Романовской. После программы «На самом деле», участниками которой стала женщина со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным, ее буквально «забросали» вопросами в социальных сетях. Удивительно, но измены певца никак не встревожили ее, и она крайне спокойно отреагировала на неоднократные похождения. Фанаты стали беспокоиться, почему пианистка настолько себя не уважает, раз позволяет буквально вытирать об себя ноги. «Просто я знаю правду», – своей фразой Цымбалюк-Романовская только подтвердила догадки, что Первый канал стал «продажным» и выдумывает сюжеты из головы.

По сути, женщина по неосмотрительно раскрыла важную коммерческую тайну телеканала, от которой напрямую зависит доход. Если люди перестанут верить «сказкам» на ток-шоу, то их рейтинг вскоре упадет. Естественно, это грозит банкротством, и за такую оплошность Первый канал может засудить Цымбалюк-Романовскую.

Согласно законодательству Российской Федерации, если коммерческая тайна открыта сторонним лицам без согласия владельцев – это влечет уголовную ответственность. Штрафы могут достигать 1-1,5 миллионов рублей либо размера 2-хлетнего дохода виновного. К тому же, ей могут запретить заниматься какой-либо деятельностью, даже появляться на ТВ. В случае смягчения приговора, женщину может ждать, как минимум, административное наказание.

Скорее всего, главный телеканал страны не станет мириться с грубой ошибкой Виталины, и Эрнст укоротит ее «длинный язык». Женщина вместе с Прохором постоянно фигурирует в скандальных новостях. Видимо, в такой шумной истории она еще не участвовала.