Стеснительный и зажатый - Бородина могла из ревности «затравить» сына Курбана Омарова

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Ребенок, похоже, напоминает телеведущей об отношениях мужа с первой женой.

Хотя для Ксении Бородиной брак с Курбаном Омаровым стал первым, он, в свою очередь, сошелся с ней после развода. При этом, от первой жены Аллы у него остался сын Омар, которому на сегодняшний день исполнилось уже 10 лет. Судя по публикациям в интернете, мальчик часто гостит в семье отца.

Однако такой расклад, по видимому, не совсем устраивает Бородину. Накануне она опубликовала в Instagram Stories видео, которым, похоже, «спалила» свое предвзятое отношение к Омару. Его и еще двоих родных дочерей ведущая шоу «Дом-2» водила в кинотеатр, где по завершению мультфильма многие дети вышли танцевать на площадку перед экраном.

В это время Мария и Теона во всю веселились, однако их брат просто стоял в стороне. Тогда телеведущая предложила потанцевать и ему, однако он отказался. Складывается впечатление, что из всей родни он - самый стеснительный и зажатый. Вполне возможно, что поспособствовать этому могла сама Бородина. Она могла «затравить» сына Курбана из ревности, так как знает, насколько супруг его обожает. Похоже, она переживает, что такие чувства однажды могут побудить мужа вернуться к первой жене, матери ребенка.

Тем не менее, естественно, могут быть и другие причины, почему Омар ведет себя несколько скованно. Возможно, такой характер передался ему по наследству со стороны матери.