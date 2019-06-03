Новый мальчик Жириновского. «Блондинчик Жирика» вскоре станет депутатом?

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Владимир Вольфович часто продвигал своих «сладких» протеже во власть. Повторит ли новый фаворит Жириновского их путь?

В народе давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации лидера партии ЛДПР, подкреплённые вполне весомыми доводами: он выступал за легализацию гей-парадов, а в 90-е посещал гей-клубы. Не говоря уже о многочисленных видео и фотографий с ним с кучей молодых людей в бассейнах и банях.

Часто главные фавориты Владимира Вольфовича становятся депутатами от ЛДПР. Ярким примером является Ярослав Нилов, который сделал головокружительную карьеру от личного помощника Жириновского до председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Последнее время рядом с председателем ЛДПР стали замечать светловолосого молодого человека. Он ходит за ним всюду — бывал и на «Рыбной неделе» в Москве и ездил с ним спецпозде ЛДПР.

Доподлинно не известно, является ли он фаворитом или просто одним из многих «мальчиков» в окружении политика. Однако, частота появления рядом с Жириком позволяет предположить, что «блондинчика» и депутата связывают близкие отношения.

Возможно, на следующих выборах мы увидим этого «сладкого» молодого человека в списках от партии ЛДПР далеко не последним номером. Остаётся лишь пожелать ему удачи в политической карьере.