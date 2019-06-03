Старость не в радость. 50-летняя Бледанс не может смириться с возрастом

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Брошенная супругом на старости лет Бледанс страдает от одиночества и комплексов, которые, судя по всему, мешают ей принять себя и свой возраст.

Не секрет, что последние годы не были для звезды Эвелины Бледанс столь радужными, как она старательно демонстрировала поклонникам в социальных сетях. Развод с мужем, неудавшееся ЭКО, личные потрясения и нежеланный 50-летний юбилей оставили на лице, очевидно, немало следов. Однако, всё новые и новые снимки артистки, публикуемые ею в Instagram, говорят о том, что она ещё не готова мириться с уже пришедшей старостью.

Ботокс и помощь пластических хирургов после развода с Александром Семиным, видимо, прочно укрепились в жизни Эвелины Бледанс. Поклонники считают, что женщине пора принять себя такой, какая она есть. Однако у звезды, судя по всему, на это счёт имеется своё мнение, поэтому, даже разменяв шестой десяток, она не может смириться с возрастными изменениями и гонится за давно ушедшей молодостью.

Стоит отметить, что сама Бледанс и не скрывает того, что страдает из-за заниженной самооценки, повышению которой цифры в паспорте и тяжёлое расставание с мужем явно не поспособствовали. Видимо, поэтому артистка не перестаёт прибегать к использованию «уколов красоты», из-за которых её лицо изменяется практически до неузнаваемости, как уже не раз отмечали поклонники. Не брезгует звезда и использованием фотошопа, как и практически каждый представитель шоу-бизнеса. Но, по мнению поклонников, даже в этом деле Эвелина не знает меры, в связи с чем на фотографиях зачастую предстаёт с неестественно кукольным лицом, распухшим от ботокса.

Видимо, так же как актриса на протяжении долгого времени после развода создавала иллюзию счастливой полноценной семьи, теперь старательно молодится с помощью разнообразных косметологических процедур и графических редакторов. Но возраст не обманешь, поэтому в скором времени артистке всё же нужно будет сделать над собой усилие и принять себя.