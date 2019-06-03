«Настюшка-лицемерка» - так теперь называют Ивлееву подписчики за предательство друзей

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Анастасия выделилась в очередном выпуске AgentShow 2.0.

Очередная серия шоу Анастасии вышла 29 мая, на этот раз к ведущей в гости пришла блогер Марьяна Ро. Они перешли к категории, которая называется «пройдемся по твоей репутации». Девушки поочередно вытаскивали карточки с разными вопросами. Анастасия вытащила карточку, и вопрос звучал так: «Хайповая пара из шоу-бизнеса, которая очень нравится и вдохновляет, и пара, которая тебя всегда раздражала и почему».

Анастасия ответила, что одна пара, которой уже не существует, ей очень импонировала — пара Гуфа и Айзы. А пара, которая раздражает Анастасию это экс-пара Дакоты и Соколовского. Ивлеева очень удивила своих подписчиков данным высказыванием, ведь в 2018 году Анастасия отдыхала с этой парой, когда они еще были вместе.

Можно сделать вывод, что Настюшка не опасность, как она привыкла себя называть, а «Настюшка-лицемерка», так теперь ютюбера называют ее подписчики за предательство друзей.

»Весь шоубиз такой, при встрече в десна долбятся, за глаза говном поливают», «Лицемерием несет за километр, куда делась та прикольная девчонка из Орла и Решки, которая была год назад? Она выглядит как бомжиха, а разговаривает, как заключенная. Раньше не было такого, был юмор и своеобразный голос. Не нужно было тебе суваться в шоубиз», — пишут подписчики Анастасии. Так делают практически все звезды, они обнимаются и улыбаются на камеру, а потом за спиной обсуждают друг друга. Многие отметили, что Анастасия сидела улыбалась Марьяне Ро, но на видео ощущалась некая неприязнь к девушке.