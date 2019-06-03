Крид начал петь попсу. После ухода от Тимати качество треков Егора резко упало

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Новая песня Егор Крида вызвала бурю критики в соцсетях. Подписчики опустили «ниже плинтуса» литературные изыскания Егора.

Первая композиция, вышедшая из-под пера Егора в качестве самостоятельного артиста — песня «Слухи». В ней артист плачется о жизни публичной личности и практически жалуется слушателю на разведённые вокруг него сплетни. И судя по всему, вышло у него не очень.

Пользователи сети уже раскритиковали творчество Егора, опустив его стихи «ниже плинутса».

«Из тебя поэт, как из меня балерина», - написал комментатор в Instagram Крида про его литературные изыскания.

По всей видимости, уход из Black Star не пошёл Булаткину на пользу. Без внимательного контроля и критики Тимати, рэпер начал выпускать низкокачественные слезливые треки, которые некоторые назвали бы грубым словом попса. К сожалению, он «сдулся».

Впрочем, это лишь первая работа артиста и у него ещё есть шанс реабилитироваться. Будем надеяться, что в последующем Крид перестанет петь попсу и научиться работать один, став самому себе и критиком, и наставником.