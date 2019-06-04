Чуть не подвёл под монастырь! Сын Малышевой продвигает запрещённые проекты на «Первом канале»

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Появилась информация, что именно сын Елены Васильевны придумал танец танцующей матки и порадовал Эрнста высокими рейтингами передачи.

В Telegram-канале «Светские хроники» появилась информация, что так как сын Малышевой является креативным продюсером передачи «Жить здорово!» все бредовые идеи, за которые матери приходится краснеть являются его произведением. Юрий Малышев по образованию врач и как он стал креативным директором шоу, остаётся догадываться. В 2010 году Константин Эрнст и Елена Малышева придумали проект с обсуждением проблем жизни, питания, медицины и дома. Мягко говоря, преобразованную передачу во что-то новое «Здоровье», программа заменила передачу народного целителя Геннадия Малахова в утренней сетке. Можно предположить, что условием телеведущей было обеспечить старшего сына хорошей работой, на что Эрнст согласился.

Несмотря на многочисленные жалобы общественного движения в защиту прав родителей и детей в прокуратуру шоу продолжает существовать. В 2015 году поступило требование прокуратуры официально закрыть программу Малышевой и уволить ее с «Первого канала», однако телеведущая до сегодняшнего дня продолжает поражать зрителей бредовыми советами и креативными номерами программы. Возможно, программу не закрывают, потому что это совместная задумка Малышевой с продюсером «Первого», а его по всей видимости, радуют высокие рейтинги передачи.

Удивительно, что канал федерального уровня не соблюдает законодательство о СМИ, о цензуре и занимается пропагандой начала ранней половой жизни среди несовершеннолетних. Напомним, что на передаче выходили выпуски с темами: о влагалище, о эрекции, а также следовали советы из уст ведущих, как правильно выбрать презерватив. Сын Малышевой чуть не подвёл Эрнста под монастырь продвижением запрещённых проектов на «Первом» и продолжает это делать. Остаётся неизвестным, почему продюсер не пытается изменить формат передачи на более соответствующий названию.