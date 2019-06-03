Любой каприз за папины деньги? Дочь Пескова представила свою коллекцию одежды на закрытом показе

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Талантливая Елизавета продолжает раскрывать и удивлять публику своими талантами.

Дочь пресс-секретаря Президента Российской Федерации, 28 мая, совместно с российским брендом MaYa, Елизавета, а также Диана Манасир и Стеша Маликова представили совместную коллаборацию. Об этом юная Пескова сообщила своим подписчикам в Instagram. «Каждая из девушек создала по 4 платья, на тему Египта», - воодушевленно рассказывает талантливая Елизавета.

Однако, она также рассказала, что мир моды на данный момент ее не привлекает и становится дизайнером одежды она не собирается. Такое заявление вызвало среди ее читателей бурные обсуждения.

Очевидно, что девушка не стыдится своего происхождения и уже привыкла к чрезмерному вниманию к своей персоне. Также, не считает зазорным рассказывать всем о своих прихотях и капризах, которые оплачивает ее отец. Стать дизайнером одежды без навыков и образования за папины деньги - очень просто.

В одном из комментариев под постом, молодой человек призывает Лизу попробовать вдохновиться «нищей» Россией.

Напомним, что новоиспеченный модельер не раз высказывала на публике и в социальных сетях свое негативное мнение по поводу российского образования. Якобы, в школах «запихивают» в детей уйму ненужной информации, которая им никогда не пригодится. Из-за этого многим школьника приходится придумывать способы, как списывать на экзаменах и просто невозможно спокойно жить и заниматься тем, что нравится. Приводя пример своего обучения во Франции, Лиза утверждает, что методы обучения в России срочно нужно менять, чтобы не чувствовать себя как в клетке. Действительно, когда привык к вальяжной жизни, сложно следовать определенному расписанию и обязательствам.

Наряду с негативными отзывами про российские учреждения, Лиза повествует о любви к российским брендам одежды. Постоянный резонанс в ее высказываниях навевает на мысль, что ей хотелось бы добиться успехов за рубежом, но поблажки ей доступны только в России.

Отметим, что показ совместной коллекции одежды состоялся на закрытой вечеринке, в шикарном ресторане «Турандот».