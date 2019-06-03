На Бали зарабатываешь? «Сказочная» Боня предлагает курсы «Женщина на миллион»

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Виктория решила поделится личным секретом успеха, но забыла, что сама не является счастливой женой олигарха.

Скандально-известная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня решила заняться достаточно успешным бизнесом. Она предлагает онлайн-курсы «Женщина на миллион», в которых рассказывает, как стать женой олигарха, как вести себя на первом свидании и как найти подходящую кандидатуру. Справедливости ради стоит отметить, что после развода с отцом своего единственного ребенка Алексом Смерфитом – Боня ходила по разным светским тусовкам, посещала кинофестивали и звездные вечеринки, но своего миллионера так и не нашла.

Складывается впечатление, что Боня просто зарабатывает себе на очередную поездку на Бали. А в ее «сказочные» рассказы о том, как она покоряла сердца олигархов в Майями и Сан-Франциско уже никто не верит. А последний выход на Каннском фестивале закончился скандалом в СМИ. Зарубежные газеты написали: «что некая российская модель Виктория Боня приставала к Голливудским актерам и ела со всех столов». А Бред Питт и Леонардо Ди Каприо пытались отговорить ее фотографироваться с ним, но получилось только у экс-супруга Джоли.

Пользователи прозвали ее «сказочная» Боня за то, что девушку ни раз ловили на обмане. В одном из своих stories Вика показала загородный дом, где якобы живет с дочерью. На территории особняка финская парная, огромный бассейн и красивый сад.

«Вот это дом, где мы живет!», - говорит на камеру Боня. «Мам, мы здесь не живем!», - сдает «с потрохами» дочь Анджелина.

После чего Боня отключает Прямой эфир. Через несколько часов Вика заставляет девочку оправдываться на камеру, где девочка не совсем внятно говорит, что мы все-таки живет в этом доме. Вот так Виктория учит свою дочь «не врать». А буквально вчера Виктория призналась своим подписчикам, что выше, чем ведущие и участники «Дома-2».

«Общаетесь ли вы с кем-нибудь с телепроекта? С участниками или ведущими?», - спросили пользователи в stories звезды. «Я уже переросла их!», - надменно заявила Боня.

Сложилось впечатление, что когда-то ее желание стать ведущей «больно напомнило о себе». Продюсеры телестройки отказались с ней сотрудничать из-за больших запросов и скандальности, а вот новые участники оказались куда сговорчивее. Прошлым летом ведущей стала Юлия Ефременкова, а уже этим к «Дому-2» присоединилась Лера Фрост. Ранее Влад Кадони и Андрей Черкасов – тоже заняли место ведущих, но первопроходцем была Ольга Бузова.

А вот Боне не достался лакомый кусочек в виде ведущей самого рейтингового шоу за всю историю телевидения, а позднее ее выгнали из шоу на ТНТ Cosmopolitan.

Остается лишь один вопрос у подписчиков: Так стоит ли верить курсам Виктории Бони по соблазнению олигархов? (входной билет на тренинг 5 тыс. рублей).