Выборочная мать: Орбакайте прилюдно показывает свою нелюбовь к старшему сыну

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Никита Пресняков вынужден раскручивать музыкальную группу «Multiverse» исключительно своими силами.

Первый сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова всю жизнь самостоятельно справлялся с трудностями и никогда не просил помощи у своих родителей, особенно когда дело касалось творческих начинаний.

В последнем своем посте в «Instagram» Никита опубликовал афишу ближайшего выступления группы «Multiverse», солистом которой он является. Концерт состоится 11 июня в одном из старейших клубов Москвы. Однако вокалист подчеркнул, что концерты его группы бывают очень редко. Отметим, что продажей билетов он также занимается сам.

Идея, доказать всему миру, что можно добиться известности и мирового признания самому, сидит в его голове с самого детства. Возможно, уже тогда возник некий конфликт с его матерью. Она хотела преподнести своему чаду все блага, которые имела сама. После отказа от финансовой поддержки, обиженная Кристина перестала проявлять к Никите особую трепетную любовь, как, например ко второму сыну.

«Сын — мечта», - подытожила Орбакайте бурный всплеск восхищения своим сыном в «Instagram» в день рождения Дени. Он специально прилетел из Лондона, оставив учебу, чтобы отметить 20-летие в кругу любимой семьи. Такое поведение говорит о том, что молодой человек ни в чем себе не отказывает и живет в свое удовольствие. Все капризы оплачивает ему Кристина. Чего не скажешь про старшего сына. В этом случае, Кристину можно назвать выборочная мать. Ведь Орбакайте прилюдно показывает свою нелюбовь к старшему сыну.

Стоит отметить, что даже в своих аккаунтах родители Никиты не публикуют никакую информацию по поводу продвижения творчества своего сына. Раз отказался от помощи, то до конца. А может реклама в аккаунтах российских звезд просто не по карману молодому артисту? Но так или иначе, Орбакайте прилюдно показывает любовь к младшему, выбрав в любимчики его, и нелюбовь к старшему сыну.

Обычному музыканту в России приходится очень тяжело. Чтобы раскрутить никому не известную группу, иногда нужно годами биться об закрытые двери и просто голодать перебиваясь на «халтурах». Даже если музыка грамотно написана, тексты наполнены смыслом, а голос не хуже Билана, то все-равно нет никаких гарантий быть замеченным. Разве что, друзьями и любителями, которые частенько наслаждаются живой музыкой в клубах.