Конфликт интересов. «Билайн» столкнул лбами Ревву и Светлакова

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Светлаков не простил бывшему другу удар по кошельку.

Сотовая связь «Билайн» летом 2018 года поменяла лицо бренда с Сергея Светлакова на Александра Ревву. В Instagram-группе admin_anshlaka появилась информация, что Сергей Светлаков обиделся на Ревву из-за того, что певец подсидел его и оставил без стабильного источника доходов. Сергей Светлаков почти пять лет представлял лицо компании «Билайн» в итоге они захотели поменять лицо бренда на новое и не стали продлевать контракт со Светлаковым.

Более того, в данной группе говорится, что при встрече на общих тусовках бывшие друзья делают вид, что не знакомы и даже не здороваются. В последний раз Сергея и Александра видели в дружеских отношениях на открытии ресторана Сергея Eshak. Возможно, именно конфликт интересов и столкнул лбами юмористов. Частый случай, когда товарищи разрывают тёплые отношения из-за денег, отношения Реввы и Светлакова не стали исключением.

Сегодня на экранах телевизоров Александр представляет «Билайн» в составе всей семьи. На пике популярности Александр Ревва пытается охватить, как можно больше рекламных проектов, чтобы заработать на безбедную жизнь себе и своим детям.

Напомним, что в сети ходило видео, на котором Светлаков высказывает своё недовольство в отношении нового лица «Билайн» – Александра Реввы. Светлаков подчеркнул, что он пять лет честно отработал, а его заменили на какого-то Ревву, который ищет во всем выгоду. Данное видео, якобы было снято на скрытую камеру, но многие пользователи, считают, что оно было постановочным и Светлаков хотел донести до Реввы своё возмущение.