Влиятельный депутат, а не Малик. У Волочковой появился новый покровитель

Сегодня, 05:00

Балерина в элитном ресторане столицы отдыхала с новым покровителем, закидывала ноги и вела себя очень расковано, об этом сообщила Instagram-группа Admin_anshlak.

Еще буквально месяц назад все СМИ говорили о том, что скандально-известная балерина Анастасия Волочкова живет с охранником спа-салона, чеченцем Маликом. Но буквально вчера, в сеть просочилась информация, что ее новым покровителем и мужчиной стал влиятельный депутат, а не охранник Малик. Балерину заметили в ресторане «Пушкинъ» на Тверской. Некоторое время назад, многих пользователей озадачило финансовое положение Насти. Сейчас она практически не выступает со своими номерами и лишь только последние два месяца стала активно возрождать балет на сцене. А вот деньги на отдых на Мальдивы (причем Малика с собой не взяла) и покупка нового автомобиля – обошлась бы Волочковой достаточно дорого, но, вероятно, именно ее новый влиятельный ухажер смог подарить ей то, что она пожелает.

Скорее всего, тоже за какие-то определенные услуги или бартеры в адрес спонсора.

«Вчера в ресторане Пушкинъ на Тверской видели нашу балерину-приму Волочкову с ухажером. Вообще очень похож на человека из власти. Депутат что ли какой? Я читала, у нее вроде Малик есть, чеченец, охранник салона красоты. Но там она вела себя очень непристойно. Хватала мужчину за ноги и постоянно смеялась, раскрасневшаяся от вина. Может он ее по бартеру танцует, потому как на это похоже очень. Просидели они где-то около часа – полтора. Пили вино, и если салаты, а Настя еще торт хомячила. Видимо, Малик нужного дохода не приносит. Вот она и старается. Мужик такой невысокого роста, бородка, пухлый, но на лицо симпатичный, где-то ее возраста, может чуть старше. У него очень знакомое лицо, как будто по телеку видела его. Настя выглядела неплохо, но слишком откровенное мини-платье. Макияж хороший, а вот прическа – три пера на головке. Как она там в шпагате не растянулась еще. Ноги на него закидывала», - сообщили в Instagram-группе Admin_anshlak.

Так что же получается, обычный Малик для любви дома, а в ресторан с «пухлым кошельком»? Вполне вероятно, что именно его «сверхъестественные» возможности помогают Насте Волочковой возвращаться к былой популярности. За последние несколько месяцев Прима вернулась в форму и практически готова выходить, как раньше на мировую арену своего творчества. Вот только насколько долго ее «домашний» мужчина сможет терпеть такие «выходки» любвеобильной звезды.

Как стало известно от Никиты Джигурды, что у Малика умерла жена и он очень долго не мог найти себе вторую половинку. Может быть Волочкова смогла бы помочь ему жить по-новому? Но, вероятно, деньги и связи – поставили крест на новых чистых отношениях Насти, как и прежде.