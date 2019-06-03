Круче Лазарева или зачем Топалов и Тодоренко «замучили» сына упражнениями

Сегодня, 04:00

Сыну певца и ведущей всего 5 месяцев, а звёздные родители уже загоняют его различными занятиями. Видимо, пытаются вырастить вундеркинда, чтобы досадить Сергею Лазареву.

Сегодня Регина Тодоренко выложила в Instagram видео с музыкальными занятиями пятимесячного сына Миши. На нём счастливая мама сидит с ребёнком на коленях и играет на фортепьяно, в то время, как малыш ей «подыгрывает».

Меньше недели назад Регина выложила другое видео, на котором занимается с Мишей английским: показывает ему изображения различных предметов и произносит их название на иностранном языке.

Некоторым пользователям сети не понравилось стремление вырастить из сына вундеркинда.

«Что-то рановато такими вопросами задаваться, хотя бы до года!», - отметили подписчики Регины.

Возможно, Топалов и Тодоренко не просто так «замучили» сына. Давняя обида Влада на Сергея Лазарева могла спровоцировать своего рода состязание между двумя молодыми отцами.

Напомним, коллектив Smash, в который входили Сергей и Влад, распался из-за ухода Лазарева. Топалов сам не раз признавался, что таил из-за этого обиду на него.

Возможно, Топалов пытается обойти на семейном поприще более успешного в профессиональном плане Сергея.

«Пусть ты уже второй раз едешь на Евровидение, зато мой сын будет с рождения говорить на двух языках и играть на фортепьяно», - так, по всей видимости, размышляет Влад.