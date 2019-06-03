Как приманить Зину? Ксения Бородина поделилась секретом успешного замужества

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Телеведущая поддержала девушку на передаче «Перезагрузка» и объяснила, как не отпугнуть мужчину.

На телепрокт «Перезагрузка» пришла девушка, которая слезно жаловалась Ксении, что все её 11 подружек давно вышли замуж и родили детей. А она уже испробовала все способы и никак не может найти свою половинку. Девушка рассказала, что она сама писала мужчинам и приглашала на свидания,но чаще всего слышала отказ, либо объяснения от мужчин, что она полная и совсем не в их вкусе.

Ксения успокоила девушку и предложила рассказать секрет успешного замужества.

«Для того чтобы выйти замуж, нужно перестать хотеть выйти замуж», - сказала Ксения девушке. Ксения объяснила, что иногда мужчины считывают это в глазах девушки и очень побаиваются.

Бородина подчеркнула еще один важный момент: «Не нужно вселять комплексы детям». Другими словами, если родители твердят, что тебе давно пора замуж и рожать детей, то ты не должна делать так, как тебе говорят и вгоняться в комплексы.

В 23 года - это очень рано и мы очень разные люди. Ксения дала совет не выходить замуж для статусности или чтобы подружкам утереть нос, нужно выходить замуж тогда, когда тебе этого захочется и ты осознаешь что готова. Пользователи стали высмеивать советы Бородиной: «Метод, как приманить Зину!», «Бородина просто супер успешно вышла, пашет за двоих».

Очевидно, что годы работы телеведущей на телепроекте «Дом-2» не прошли бесследно и как приманить свою Зину она точно знает. Ксения помогла не одной паре найти свою любовь и наладить личную жизнь. К тому же, личный опыт Бородиной говорит за неё, девушка успела развестись с первым мужем и выйти замуж, имея маленького ребенка. Чтобы не писали в сети, Бородина счастлива со своим мужем и очень ценит свою семью.