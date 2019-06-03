«Ничего не унижали»: Саша Плющенко словами Рудковской оправдал жестокость матери

Сегодня, 12:00

Яна может прикрываться сыном от нападок хейтеров.

Вчера Яна Рудковская устроила жестокую фотосессию со своим прославленным сыном Сашей под кустом рододендрона. На фото попал момент грубого захвата продюсером ручки Гном Гномыча. При этом Рудковская мило улыбается, а Сашу будто скорчило от неудобства и, возможно, даже боли. Знаменитость обвинили в грубом отношении с ребенком, что, видимо, сильно задело женщину. Однако вместо очередной порции оправданий она, видимо, заставила сына заступиться за нее на камеру.

Сегодня Яна опубликовала ролик с мальчиком, в котором она отвлекла его от игры ради очередной фотосессии и поинтересовалась, заставляет ли его кто-нибудь сниматься, или же он сам стремиться к этому. В ответ вместо банальных «да» или «нет» Саша начал припоминать обвинения поклонников в потребительском отношении Рудковской. «А помнишь это: бедный ребенок, его мучает эта Рудковская, этот Евгений Плющенко», - начал кривляться мальчишка.

Посмеявшись, Яна поинтересовалась у сына, действительно ли она очень сильно сжала ему руку в предыдущей фотосессии унизив ребенка, в чем ее обвинили хейтеры? Сначала Гном Гномыч разыграл сцену забвения, заявив, что они и вовсе не фотографировались, а потом даже не припомнив этого случая заявил: «Ничего не унижали». Поразительно, как точно Саша Плющенко словами Рудковской оправдал жестокость матери.

Создается впечатление, что продюсер предварительно «натаскала» сына на правильные ответы, после чего записала странный ролик с его участием, ведь Саша точно знал что ему делать: когда встать, в какую позу и куда смотреть, был готов ко всем вопросам и четко выдавил из себя все ответы без запинки и раздумий, после чего быстро вернулся в исходную позу. Фанаты были обескуражены подобной выходкой Яны. По их мнению, невиновному человеку не в чем оправдываться, а Рудковская лишь унизила себя, втянув в конфликт 6-летнего сына. Фанаты считают, что сильные и самодостаточные женщины не ведут себя так, а следовательно продюсеру действительно есть чего стыдиться.