Продался? В туалете умывайся! Шепелеву мстят работники отеля за ложь на ТВ

Вчера, 22:47

За «продажные» сюжеты «На самом деле» ведущему отомстили весьма жестоко.

Недавно в Сети появилась информация, что Виталины Цымбалюк-Романовская косвенно подтвердила, что последняя передача программы «На самом деле» была сфабрикована. Она вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным стали новыми героями. В ходе шоу, ведущим которого является Дмитрий Шепелев, Прохор признался в изменах, но Виталина на это практически не отреагировала. В социальных сетях женщину забросали вопросами, мол, как она это терпит. Ответ был прост: «Просто знаю правду». Очевидно, что Романовская намекнула на продажность программы, в правдивость которой верят миллионы россиян.

Видимо, люди устали терпеть ложь с экранов телевизоров, и первым «под раздачу» попал Шепелев. В Instagram-аккаунте он опубликовал «сторис» и рассказал, что обнаружил в отеле неприятный сюрприз. В отеле номера ершик для унитаза находился прямо в умывальнике, где ему не место. Видимо, работники отеля мстят за ложь на ТВ, ведь, очевидно, им было известно о приезде такого важного гостя.

Продался? В туалете умывайся! - примерно такой посыл, вероятно, оставили звезде посредством ёршика в раковине. «Туалетный» сюрприз может быть иронией по отношению ко всем лживым программам. Возможно, работники отеля намекнули артисту, что ему нужно умыться фекалиями, как это он делает на своем «продажном» шоу. В любом случае, доверие людей подорвано и им остается только наблюдать, какую «лапшу» для них приготовят в следующий раз.