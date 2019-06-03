Кривая походка и заплетающийся язык: Пьяная Глюкоза опозорилась на «Жаре»

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Певица может «запивать» угасающую популярность.

В минувший четверг в Москве состоялось Pre-Party фестиваля «Жара 2019», фотографии откуда показала и певица Глюкоза. Этим летом она станет участницей мероприятия, а потому была приглашена на подготовку к нему. И хотя на появившихся снимках знаменитость выглядела просто безукоризненно, показав идеальную фигуру в слегка облегающем белом платье, по видео можно понять, что с ней происходило на самом деле.

Так, когда ведущие вечера Яна Кошкина и Константин Тарасюк позвали Глюкозу на сцену, она вышла туда, неуверенно и с трудом шагая на высоких каблуках. Видимо, именно по этой причине Тарасюк решил сопроводить ее, взяв за руку. Судя по кадрам, без его помощи она могла бы упасть прямо на глазах у всех.

Также в Instagram Stories певицы появился отрывок видео, на котором можно было услышать часть из ее интервью журналистам. Трудно не заметить, насколько тяжело в тот момент ей было сосредоточиться на том, что сказать. Она будто бы «прыгала» от одной мысли к другой, пытаясь сказать что-то связное, однако заплетающийся язык не давал ей это сделать.

По всей видимости, на «Жаре» Глюкоза была пьяная и не смогла этого скрыть. Выдала ее кривая походка и «непослушный» язык, из-за чего она опозорилась на глазах коллег-исполнителей и журналистов.

По всей видимости, ее сильно расстроила встреча с Molly, Нюшей, Юлией Барановской, Амираном Сардаровым и другими персонами, которые сейчас находятся на слуху у всех. Пик же популярности певицы, кажется, был около восьми лет назад, когда она выпустила свои хиты «Невеста», «Снег идет» и т.д., а сейчас со сцены ее вытеснили более яркие конкуренты.