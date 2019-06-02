Мия едва «ковыляет»: Соколовский может отнять дочь у Дакоты ради ее безопасности

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«Яжмать» певица рискует 1,5-годовалой дочкой ради красивых кадров.

Рита Дакота в выходной решила устроить семейный день, и отправилась со своей полуторагодовалой дочкой гулять в парк. Маленькая Мия была счастлива такому активному отдыху, ведь похоже она совсем недавно начала ходить, и такая прогулка по красивому парку пришлась ей по вкусу. Певица в свою очередь решила показать малышке все прелести пеших прогулок, а заодно и выставить себя отличной мамочкой для подписчиков, ведь она всегда хвасталась своим материнством. В результате артистка подвергла малышку серьезной опасности.

На одном из роликов в Историях звезды видно, что Мия едва «ковыляет» по скользкому бортику фонтана вблизи воды, а Рита тащит ее вперед за ручку снимая все на камеру. При этом певица восторженно хохочет не замечая, как близко девочка подошла к воде и даже не смотрит под ножки. После певица решила научить девочку надувать мыльные пузыри, и восторженно ликовала увидев удачный результат не обращая внимания на то, что Мия едва не засунула в ротик опасную жидкость.

Такое халатное отношение к безопасности девочки удивляет, ведь Дакота всегда старалась оберегать малышку, а после такой прогулки рискует присоединиться к клану «Яжмать». Не исключено, что отец девочки Влад Соколовский может отнять дочь у Дакоты ради ее безопасности. Мужчина никогда не отказывался от Мии, и лишь из-за предвзятого отношения Дакоты ограничивал общение с бывшей семьей, а увидев такое халатное отношение он вполне может забрать девочку себе, дабы Рита не разрывалась между работой и заботой о девочке, а Мия выросла в заботе, любви и безопасности.