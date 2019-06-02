SEREBRO «убирает» конкурентку? Серябкина пожаловалась на массовые блокировки в соцсетях

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Провалы на сцене и череда критики могли вынудить новый состав группы пойти на отчаянный шаг.

Как известно, недавно экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина объявила о первом именном конкурсе в Instagram, где разыгрывает десятки дорогих призов. Однако, уже с первых дней розыгрыша возникли трудности: записи певицы регулярно удаляются, а новые страницы блокируются буквально мгновенно. Так, в соцсети Ольга пожаловалась на массовые блокировки.

«Лапуси, у меня очередной блок. Ещё раз повторюсь, чтобы вы не переживали. Весь движ остаётся в силе», — заявила в Instagram артистка. Более того, Ольга уверяет, что все подарки будут доставлены, причём бесплатно, стоит только подписаться на спонсоров розыгрыша. И всё бы ничего, вот только даже эту запись-оправдание, судя по всему, заблокировали менее, чем через час. Возникает вопрос, кому так выгодно «подставить» певицу, ведь, очевидно, такие неудачи пагубно влияют на репутацию Серябкиной.

Учитывая то, как не везет новому составу SEREBRO и каких успехов добивается Серябкина вне группы, можно прийти к выводу, что это дело рук начинающих исполнительниц или даже самого Фадеева - таким образом новоиспечённые певицы попросту убирают конкурентку. При этом нельзя исключать и тот факт, что в Instagram случаи с блокировками известных личностей - не редкость. Сервис ведет довольно странную политику в этом плане и мог выбрать своей очередной целью именно Серябкину. Несмотря на это, предположения о «заказных» банах выглядят довольно правдоподобно.