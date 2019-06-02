Жизнь с Черно довела? Седой и прожорливый Оганесян догонит супругу по размерам

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«Зверский» аппетит Йосифа может спровоцировать ожирение, как у его жены.

Брак одной из самых скандальных участниц «Дома-2» Саши Черно и хрупкого парня Йосифа Оганесяна многих поверг в шок. И телезрители, и другие участники были уверены, что это поспешное решение, ведь даже внешне молодожены кардинально отличаются друг от друга. Но нет, спустя несколько месяцев пара продолжает строить отношения. Да, Черно уже пыталась подать на развод, но вовремя поняла свою ошибку. Теперь она часто выкладывает совместные фотографии или снимки только своего мужа, хвастаясь счастливой семейной жизнью.

Последняя запись, которую девушка добавила в Instagram, повергла многих поклонников в шок. Немногие узнали на фото Йосифа, который кардинально изменился. Неужели до такого состояния его довела жизнь с супругой?

Видно, что седой и прожорливый Оганесян за обе щеки запихивал еду быстрого питания. Такими темпами он догонит супругу по размерам, ведь наесть килограммы легко, а вот избавиться от них – большая проблема. Вероятно, Черно пошла по пути наименьшего сопротивления, и, вместо того, чтобы похудеть, начала откармливать худощавого возлюбленного.