Из русалки в жабу - Глушко мог «изуродовать» Королёву своим отношением

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Унижения и измены стриптизера изводят звезду.

Жгучая брюнетка Наташа Королёва стала настоящей бурей на эстраде в 90-е. Жена и самая успешная творческая муза Игоря Николаева сделала каждую свою песню хитом, чему способствовал не только известный супруг, но и самоуверенность, экстравагантность и яркость певицы. Она не стеснялась эпатажных нарядов на грани китча и всегда следовала тенденциям. Однако разрыв с Николаевым и брак с Сергеем Глушко «убил» в ней строптивость и способность удачно себя преподносить – Королёва превратилась из русалки в жабу, на кого и пытается сейчас походить.

За 15 лет совместной жизни Глушко мог «изуродовать» Королёву своим отношением. Не секрет, что Королева сильно «подурнела». Певица перестала следить за собой, располнела, ее неухоженное лицо «поплыло» и сильно состарилось, она никак не может выбраться из домашней одежды даже во время путешествий и встреч с друзьями. Звезда игнорирует практически все светские мероприятия и редко дает концерты. Бодибилдер Глушко открыто намекал на интрижку с Марией Горбань и часто флиртует с красивыми девушками, однако ему все прощается. Он внимательно следит за жизнью красоток в микроблоге забывая о своей супруге, и похоже, регулярно «подкалывает» Наташу по поводу ее внешности, сравнивая с коллегами и своей подтянутой формой. Тарзан будто намеренно издевается над женой публикуя ее крайне неудачные кадры и выставляя певицу на посмешище, а Наташа все терпит.

Друзья Королёвой давно клеймили ее жабой и даже подарки дарят исключительно зеленые и в виде неприятного земноводного, а она спокойно относится к таким унизительным сравнениям. Более того, она старается соответствовать своей «кличке», а даже образы выбирает в виде лягушачьих костюмов.

Очевидно, что у Королёвой большие проблемы с самооценкой, что могло стать результатом наплевательского отношения Сергея Глушко, который мог извести певицу постоянными унижениями и изменами.