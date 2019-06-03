«Доброе имя и профессию»: Малышева может лишить сыновей наследства ради династии

Сегодня, 10:00

Неоднозначное высказывание ведущей и «лестная» похвала семьи офтальмологов подогрели догадки в Сети.

Ни для кого не секрет, Елена Малышева прославилась за счёт провокационного шоу «Жить здорово!» на Первом канале. Помимо карьеры телеведущей, Елена активно занимается бизнесом: у неё есть несколько медицинских клиник и программа похудения. К слову, ежегодный доход Малышевой превышает суммы в миллиарды, однако, наследие ведущей рискует пуститься по рукам. Так, в новом выпуске программы гостями ведущей стала семья врачей Коноваловых. Примечательно, что Малышева говорила о династии офтальмологов не без особого энтузиазма, более того, по окончанию программы Елена настолько воодушевилась идеей «профессионального» единства семьи, что может лишить сыновей наследства ради династии.

«Доброе имя и профессию нужно давать своим детям, а никак не деньги и яхты», — неоднозначно заявила ведущая. К слову, старший сын Малышевой Юрий получил образование врача, а Василий нашёл себя в юриспруденции. И хотя Елена регулярно «притягивает» детей на программу о здоровье — чего только стоит танец «яичек» в ростовых костюмах — однако, не исключено, что ради потехи самолюбия Малышева поставит сыновей перед суровым выбором: безбедная старость, но медицина или прочерк в списке «завещания».