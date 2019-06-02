«Угробит» здоровье. Пынзарь лечит проблемы после операций опасными препаратами

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Силиконовая грудь и худое лицо – это, конечно, красиво, но никто не застрахован от побочного результата.

Дарья Пынзарь уже которую неделю отдыхает заграницей. Женщина перенесла еще одну непростую операцию на лице, поэтому восстанавливается на курорте в окружении мужа и детей. И, как бы она не нахваливала своего пластического хирурга, похоже, ей не удается скрыть проблемы после операций. Недавно она рассказала своим фанатам, что использует опасные мочегонные препараты. По ее словам, она постоянно спит на животе, поэтому каждое утро жалуется на отечность. Отвар на основе кукурузных рыльцев она выбрала, чтобы справиться с этой проблемой, но, видимо, Дарья что-то недоговаривает.

Отеки после сна – версия маловероятная, ведь обычно избыточное накопление жидкости возникает по многим другим причинам. Одно из возможных объяснений – осложнения после операций. Тем более, у Пынзарь было достаточно большое количество хирургических вмешательств, из-за которых могла ухудшиться ее состояние.

С такими темпами она, вероятно, «угробит» свое здоровье. Мочегонные препараты достаточно опасны и должны применяться только под контролем врача. Их нужно принимать очень аккуратно, ведь при повышении дозировки организм обезвоживается, что влечет нарушения в работе почек. Если Дарья пытается скрыть проблемы из-за вечной погони за красотой, то самолечением она только «добьет» себя.