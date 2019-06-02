Главная жена в гареме. Шаляпин сделал из Романовской любовницу, а она не против

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«Султану» по имени Прохор мало одной женщины.

Пара Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской достаточно своебразная и постоянно фигурирует в громких скандалах. Последний из них прогремел на шоу «На самом деле», которое регулярно выходит на «Первом канале». В ходе съемок певец признался, что не раз изменял своей избраннице, а та простила его, как ни в чем не бывало. Тот факт, что Шаляпин сделал из бывшей Джигарханяна любовницу, никого не смутил, даже саму Виталину. По ее поведению можно понять, что она сама не против таких не отношений, и даже умудрилась пошутить на эту тему под последним постом своего избранника.

Похоже, Романовская – главная жена в гареме «султана». Судя по комментарию, она и раньше могла догадываться обо всех похождениях мужчины, но молча терпела, ведь сейчас практически стала его собственностью. Если посмотреть ленту женщины в Instagram-аккаунте, то практически все фотографии – совместные. Такое ощущение, что она не выходит из дома без сопровождения Шаляпина, который стал «наступать ей на пятки». Возможно, он просто боится, что Виталина расскажет общественности еще что-нибудь шокирующее, без его ведома.

На самом деле, слишком спокойная реакция Цымбалюк на измены Шаляпина не могла остаться незамеченной. То ли она сама выбрала для себя роль «жертвы», то ли была подавлена авторитетом своего избранника.