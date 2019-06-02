Сыпет соль на рану: Ивлеева подкалывает Бузову «вражеским» брендом Balenciaga

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Настя, похоже, «подкидывает дров» в конфликт ведущей «Дома-2» с модным домом.

Анастасия Ивлеева вместе с рэпером Элджеем наслаждается отдыхом вдалеке от России. Недавно в аккаунте телеведущей появилось видео, которое на первый взгляд может показаться обычной демонстрацией курортных красот. Однако, мелькающие на первом плане брендовые тапочки Анастасии от модного дома Balenciaga наталкивают на мысль, что ролик записан не просто так.

Можно заметить, что Ивлеева как будто намеренно в конце ролика приближает камеру. Возможно, она сделала это, дабы подписчики смогли разглядеть название бренда. Не исключено, что телеведущая просто напросто подкалывает Ольгу Бузову, для которой Balenciaga с недавних пор стал «вражеским» брендом. Как говорится, сыпет соль на рану.

Ведущая «Дома-2» буквально объявила войну модному дому после того, как узнала, что директор Balenciaga выразил недовольство по поводу того, что она носит вещи его марки. Ольга публично отказалась от люксовых нарядов, при этом потребовала, чтобы Демна Гвасалия вернул ей деньги, потраченные на вещи его бренда. Кроме того, знаменитость призвала и своих фанатов отказаться от этой марки.

О том, что Ивлеева и Бузова, не совсем ладят между собой, известно уже давно. Вероятно, Анастасия решила «поиздеваться» над униженной Ольгой, намекнув в своем видео, что модный дом разрешил ей носить люксовые вещи. Не исключено, что Настя просто напросто решила показать пейзаж и не подумала о том, что брендовыми тапочками может обидеть Бузову.