Зеленский оценит. Королёва «лестью» на украинском «вымаливает» прощение у нового президента

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Желание восстановить карьеру в Украине могло вынудить певицу пойти на «хитрость».

Как известно, уже несколько лет Наташе Королёвой запрещен въезд на Украину. Долгое время певица боролась за право выступать с концертами на родине и только с приходом нового президента дело двинулось с мёртвой точки. В соцсети Королёва похвасталась о трансляции своего концерта на главном канале украинского телевидения.

По словам артистки, для хорошей музыки и добрых песен не может быть запретов. К тому же, Королёва уверена, что уже в ближайшее время сможет встретиться с любимыми фанатами на сцене в Украине. Примечательно, что комментарий к ролику Наташа написала на родном языке. Это наводит на мысль, что Королёва «лестью» на украинском буквально «вымаливает» прощение у нового президента. Очевидно, Владимир Зеленский оценит такие порывы души Королёвой и, возможно, отменит 5-летний запрет для артистки.

Так или иначе, а такой продуманный план может спасти карьеру певицы, которая сейчас явно переживает не лучшие времена, а отсутствие концертов и презентаций нового творчества тому лишь подтверждение. В России сцену «захватили» Бузова, Крид и другие музыканты, близкие молодежи, а вот в Украине у певицы еще есть шансы на успех.