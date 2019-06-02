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Квартиру за 100 млн рублей могут превратить в музей памяти певицы ради прекращения «вакханалии» у ее могилы.

Юлия Началова трагически скончалась 16 марта в больнице от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. У нее осталась маленькая дочка Вера, которая сейчас проживает с отцом в его новой семье. Девочка является прямой наследницей певицы и унаследовала шикарную квартиру мамы – 4-х комнатные апартаменты на 167 «квадратов» в элитной «Кутузовской ривьере», которая предположительно стоит около 100 млн рублей. Однако, дочь Началовой могут оставить без наследства ради поклонников Юлии.

Талантливую певицу недооценили при жизни, однако ее трагическая гибель заставила вспомнить об артистке. Сейчас к могиле Юлии началось массовое паломничество фанатов, которые не только скорбят, но и уже успели причислить знаменитость к лику святых. После обнаружения капель смолы на могильном кресте артистки люди начали обращаться к Юлии с личными просьбами и потаенными желаниями, они молят о защите и здоровье, и даже проводят тайные ритуалы по ночам. С могилы периодически исчезают некоторые предметы, люди обрезают бутоны на цветах, заряжают воду, крема и иные предметы «святым духом» и верят в силу Началовой.

Родные Юлии обескуражены подобным поведением поклонников, ведь певица при жизни чуралась магии и колдовства и точно не обладала сверхспособностями. Они считают, что таким образом фанаты просто выражают свою любовь и признание звезде, ведь больше им негде пообщаться с певицей. Не оставила смерть звезды равнодушной и многих коллег, которые выражают свою признание продолжением ее творчества - «оживляя» песни на сцене.

Не исключено, что семья звезды пойдет навстречу фанатам и превратит единственную квартиру уже легендарной Юлии в музей ее памяти, где фанаты смогли бы прикоснуться к жизни знаменитости , почтить ее память и вспомнить о талантливой исполнительнице добрым словом. Возможно, такой шаг родственников прекратит «вакханалию» у могилы Началовой и усмирит боль утраты. Однако дочь артистки в таком случае не получит жилплощадь и сможет расчитывать только на деньги, которых у Юлии было не так много. Навряд ли их хватит на счастливое будущее, каким его видят дети знаменитостей.