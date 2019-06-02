Запахло деньгами. Пригожин заявил, что хочет стать продюсером дочки Алсу

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Хейтеры считают, что Иосиф это сделал не из-за таланта юной певицы.

Скандал после вокруг проекта «Голос.Дети» до сих пор не утихает. На всю страну прославилась дочка певицы Алсу — Микелла Абрамова, которая победила в конкурсе благодаря своим родителям. Многие звезды высказались по поводу выигрыша девочки, кто-то поддержал семью Алсу, а кто-то был крайне возмущен ситуацией. Как говорится, все дети были необычайно талантливы, но один немножко выделился. В сети стали писать о том, что тут были соревнования не на сильный и поставленный голос детей, а на толщину родительского кошелька. Так вот, видимо, Иосиф Пригожин услышал весть о толстом кошельке и решил предложить свою «помощь». В Instagram канал showbizz_tv добавили пост, в котором сообщили - Иосиф Пригожин заявил, что хочет стать продюсером дочки Алсу.

«Запахло деньгами, да и чтоб они мимо не прошли», «Иосиф, если вы цените настоящее искусство, то не опускайтесь так низко! Валерия — это искусство! И у нас есть таланты. Хватит этого шоу! Ищите настоящий талант. Их много, но у них нет таких денег. Не дай бог искусство превратят в шоу бизнес!», — пишут возмущенные подписчики группы. Как бы грустно это не звучало, но в шоу-бизнесе, давно все упирается в деньги. Вполне вероятно, что Иосифу выгоден проект под названием Микелла и он чувствует запах денег с кошелька Яна Абрамова. Порядочности, честности и уважения в светских кругах осталось совсем немного, которую действительно нельзя купить ни за какие деньги. Хотелось бы, чтобы всё-таки человечность была на первом плане, а не деньги, которые считают отмычкой дьявола, они — его крючок.