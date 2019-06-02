Лучше волны, чем скалы. Константина Меладзе уличили в романе с Семенович

Сегодня, 11:15

Продюсеру могла надоесть худоба Веры Брежневой и он захотел кого-то попышнее.

Совсем недавно в Instagram-группе gavrilovnak1 была опубликована фотография, на которой запечатлен известный композитор и продюсер Константин Меладзе. На снимке мужчина не один, а в компании светловолосой девушки с довольно пышными формами. Меладзе приобнял свою спутницу и положил голову ей на грудь, а сама девушка в этот момент смеялась.

Незнакомка со снимка очень напоминает Анну Семенович. Правда, на фотографиях в своем Instagram-аккаунте певица выглядит намного стройнее, но ее не раз заподазривали в пластических операциях и редактировании фигуры на фотографиях. Несколько месяцев назад Анна опубликовывала фотографию в платье, очень схожим с тем, которое надето на девушке со снимка. Пользователи уличили Константина Меладзе в романе с Семенович. О личной жизни девушки на данный момент ничего неизвестно, а вот Константин женат на известной певице Вере Брежневой.

Возможно, Константину надоела стройная фигура Брежневой и он посчитал, что лучше волны, чем скалы. Речь о разводе звездной пары заходит уже не в первый раз. Возможно, сейчас Вера с серьезностью отнесется к подозрительному поведению супруга и решится на какой-то шаг. Пользователи в сети считают, что рано или поздно так должно было случиться. До Брежневой у Меладзе была жена, с которой он состоял в браке 19 лет. После появления Веры в жизни, пара развелась. Поэтому многие злопыхатели уверены, что Вере должно было откликнуться то, что когда-то она увела женатого мужчину.