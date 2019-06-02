«Не нравится голая жена»: Влад Топалов больше не может скрывать разочарования

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Певец пожаловался подписчикам в Instagram на внешний вид супруги.

Молниеносно у пары Регины Тодоренко и Влада Топалова закрутились любовные отношения, пара встречалась около трех месяцев, не подтверждая официально свои отношения. Практически сразу Регина забеременела и Влад, чувствуя ответственность, сделал предложение своей девушке. Пара показывает идеальные отношения, в которых царит взаимопонимание и любовь. Порой, складывается впечатление, что ребята создают красивую картинку, выдавая за действительность. В основном многое не устраивает Влада, он неоднократно жаловался пользователям на нечистоплотность девушки, также он рассказывал, что ему чаще, чем Регине приходится просыпаться ночью и укладывать ребенка.

Несколько часов назад Регина опубликовала фотографию с рекламой купальников, она отметила на публикации известные бренды и призвала подписчиков покупать именно в этих магазинах. Влад оставил странный комментарий под фотографией, взбудоражив массу «яжматерей».

«Не нравится голая жена», - написал певец. Девушки возмутились таким комментарием: «Зачем женился тогда?». Влад мог опровергнуть домыслы пользователей, чтобы они не начали фантазировать о происходящем в их семье, но Влад промолчал и не посчитал нужным комментировать свои слова.

Девушки посчитали, что Регине очень обидно слышать такие слова супруга, ведь после родов прошло совсем немного времени, и она ещё не успела восстановиться. Следует заметить, что Регина работает над собой и прогресс уже заметен. Возможно, Влад не чувствует интереса к своей жене после партнёрских родов, а в такой ситуации бесполезно что-то предпринимать. Регина может достигнуть идеальных форм, но это никак не спасёт ситуацию, если Топалова не тянет к ней, как к женщине.