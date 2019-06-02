Волосатая лапка. Наталья Рудова «замутила» с мажором, чтобы вернуться на «Первый канал»

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По версии нашей редакции, 35-летняя актриса имеет корыстные побуждение «в любви» с 19-летним Саркисовым-младшим.

Известная российская актриса театра и кино после ухода с «Первого канала» долго пыталась добиться признания на ТНТ. Но, увы и ах! Эпизодические роли в виде девушки Майкла из «Универа» не принесли Рудовой большой славы в киноиндустрии. Последний сезон «Универа» отснят и сейчас Рудова в поисках работы. Очень красивая и эффектная блондинка когда-то играла самых стервозных, злых любовниц, эффектных жен и разлучниц – каждая роль Наташи была очень яркой и запоминающейся. Сейчас у девушки не осталось ровным счетом ничего, кроме Instagram и Сергея Саркисова-младшего.

Около месяца назад произошел неприятный инцидент. Студента МГИМО Сережу еле откачала частная скорая помощь. По версии медиков, кома была вызвана передозировкой запрещенных препаратов. А известный блогер Лена Миро подтверждает, что в этот вечер вместе с Саркисовым в компании находилась и сама Наташа Рудова. Большая компания хорошо «оттягивались» в ночном клубе, пока Сергею не стало плохо.

Мальчик-мажор впал в кому, но спустя несколько суток профессионализм врачей спас ему жизнь. А вот Наташа Рудова затаилась и прекратила всякое общение с Саркисовым-младшим, видимо, чтобы избежать скандала и неоднозначных мыслей со стороны общественности. Но на долго ли? Как сообщается Миро, Рудова около полугода «окучивала» сына Саркисова-старшего и ходила с ним на каждую тусовку. За это ее в народе прозвали «Мамка Стифлера» и «Милфа».

Справочно, Сергей Саркисов-старший не только владелец акций страховой компании «РЕСО», но и успешный режиссер. Сейчас он продвигает свою киноиндустрию, как за рубеж, так и на российский рынок и зарабатывает на этом миллионы. Сергей Саркисов-старший является миллиардером и занимает 6 строчку по версии Forbes (это около $1,5 млрд).

Складывается впечатление, что Наташе «Стифлер-Рудовой» нравятся волосатая лапка мажора-Сережи, а не его широкий внутренний мир и огромный кругозор. По одной из версий, Наталья Рудова «замутила» с мажором, чтобы вернуться на «Первый канал». Сейчас девушка претерпевает некоторые трудности в карьерном росте.

Бытует мнение, что Рудову убрали с «Первого канала» именно из-за проблем «с тусовками». Вполне возможно, что сейчас Рудова заручилась более весомой поддержкой – самого Саркисова и вскоре успешно выйдет на голубой экран телеканала.