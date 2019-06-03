Сегодня, 01:00

Бывшая Гуфа стала пристально следить за певцом в Instagram.

Обычная 18-летняя девушка из Екатеринбурга вдруг шокировала пользователей сети новостью о романе с рэпером Гуфом. Кто же она, та особа, которая встречалась с известным рэпером. Как утверждает сама Шевцова, они познакомились в московском клубе, когда ей было 16 лет, в ту же ночь у них случилась близость. Когда Шевцова рассказала о романе СМИ, Гуф прекратил с ней всяческое общение.

Многие пользователи сети предполагают о том, что это была своеобразная месть малолетней блондинки. За, что конкретно она «сдала» Гуфа – неизвестно. Словив хайпа на имени рэпера, Шевцова отправилась на реалити шоу «Дом-2», таких там любят. Своим непристойным поведением, Шевцова подняла рейтинг телепроекта, после чего её выгнали. Сейчас экс–участница телепроекта ищет себе спонсора, причем говорит об этом открыто. Но после «всенародной славы» блондинки спонсоры «разбежались по углам». Именно поэтому, Шевцова вновь решила пройтись по звёздам российского шоу-бизнеса. И кажется, кое-кого заприметила. Элджей может стать новой «жертвой» Яны Шевцовой. Девушка одной из первых лайкает фотографии певца, будто бы следит за его страницей круглосуточно.

Продолжает снимать откровенные ролики, привлекая к себе внимание противоположного пола. Как стало известно из СМИ, Элджей не прекратил отношения с Настей Ивлеевой и сейчас по-прежнему не свободен. Пара отправилась в медовый месяц, о чем сообщила в соцсети. Возможно, Шевцова рассчитывает занять её место. Будем надеяться, что Элджей окажется умнее Гуфа.