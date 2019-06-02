«Губительные советы врача» или кто платит Малышевой за пропаганду искалеченного сознания населения?

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Противоречивые советы доктора на «Первом канале» вызывают опасение и массу недовольства обеспокоенных зрителей.

Елена Малышева – российская телеведущая, врач, доктор медицинских наук за 20 лет на телевидении заработала внушительный авторитет и оказывает немалое влияние на зрителей «Первого канала». Руководительница и телеведущая программ «Жить здорово!», «Здоровье» рассчитана на широкую публику начиная от людей, страдающими заболеваниями, заканчивая здоровыми людьми, которые чувствуют себя совершенно здоровыми. И те и другие прислушиваются к советам специалиста в области медицины.

Елена Малышева не раз заявляла, что о здоровье говорят многие, но именно лечить будем только мы. Но как показывает практика, Елена Малышева не лечит, а калечит сознание людей. Хорошо, если многие не прислушиваются к её советам на практике, поступает очень много жалоб со стороны пользователей, что телеведущая довольно часто противоречит своим словам.

Зрители передачи возмущены советами врача - она советует не пить родниковую воду, ссылаясь на большое количество опасных микробов. Складывается впечатление, что производители бутилированной воды доплачивают Малышевой за подобную рекламу.

Телеведущая отговаривала пользователей прививать детей вакциной от рака шейки матки, утверждая, что она приводит к бесплодию, а на днях Малышева заявила, что наоборот крайне важно прививать детей. Опять же, выглядит так, будто Малышевой заплатили за рекламу дорогостоящей вакцины и она принялась её распространять в массы.

«Вам платят наверно, чтоб вы пропагандировали весь этот бред. И честно ваша диета тоже полный бред», «Губительные советы врача могут привести к пагубным последствиям», - пишут пользователи.

Многие здравомыслящие поклонники программы подчеркнули, что похудеть можно с помощью правильного питания и спорта самостоятельно и не делать из этого грандиозное открытие, как Малышева. По выводам на её странице Instagram она продаёт за бешеные деньги самые обычные рекомендации и занимается раздачей нелепых советов, которые могут привести к печальным последствиям.

За все годы передача показала, что кроме высоких рейтингов программа Малышевой ничего хорошего не принесёт.