Детки забрали все, что могли. Федосеева-Шукшина и Алибасов встретили старость банкротами, но вместе

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Продюсер и актриса вынуждены довольствоваться друг другом. Дети не ходят к ним в гости и даже не поздравляют с праздниками.

Продюсер Бали Алибасов и известная актриса Лидия Федосеева Шукшина поженились в прошлом году. До свадьбы они долгое время были вместе, но не узаконивали свои отношения. Дети не пришли на их свадьбу, даже не поздравили. Только внучка Анна после свадьбы отправила письмо, но в нем она почему-то поздравила Алибасова, а не свою бабушку.

Лидия Федосеева-Шукшина уже долгое время находится со своими детьми не в самых лучших отношениях. Причиной тому являются разбирательства касаемо недвижимости актрисы. Много лет назад у Лидии случился конфликт с дочерью Ольгой, когда та претендовала на ее квартиру. Позже дочь Марии Шукшиной без ведома бабушки продала ее жилплощадь в Санкт-Петербурге. Сейчас дети не общаются с Федосеевой-Шукшиной, ведь они забрали у нее все, что могли. Теперь народная артистка и ее нынешний супруг встречают старость банкротами.

Как выяснилось, сын Алибасова тоже не проявляет большого желания общаться с отцом. В недавнем выпуске «Судьба человека» Бари рассказал, что сын звонит ему, говорит, что любит. Продюсер позвал его в гости, но сын так и не пришел, хотя живет через дорогу. В этой же программе Лидия поделилась, что с внуком Василием она не общается, потому что для этого постаралась Ольга. Непонятно, что движет людьми, когда они так просто могут отказаться от своих родителей.

Федосеева-Шукшина была обеспокоена, что отправится жить в дом престарелых. Возможно, брак с Алибасовым спас ее от тяжелой участи. Теперь Лидия и Бари довольствуются вниманием друг друга и говорят, что им этого достаточно. Но, вполне вероятно, что они только прикрываются счастливым браком, а на самом деле, как и любые родители, хотят внимания и заботы от своих детей.