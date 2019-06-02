И рыбку съесть… Татьяну Навку несправедливо обвинили в браконьерстве

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Пользователи соцсетей не простили олимпийской чемпионке и жене пресс-секретаря Путина фото с исчезающим животным — Навку назвали преступницей.

Фото Татьяны Навки в Instagram с 8-килограммовым осетром взбудоражили пользователей сети. Комментаторы обвинили фигуристку в незаконном вылове исчезающей рыбы.

«Краснокнижная рыбка то».

«А по уголовную ответственность не для всех?»

«Небожителям» всё можно».

Впрочем, поток укоров от комментаторов был безоснователен — на фото и сторис фигуристки отчётливо видно, что Татьяна рыбачит в частном хозяйстве, специально предназначенном для такого рода мероприятий. В этих водоёмах в естественных условиях разводят редкую рыбу, и за определённую плату любой желающий может почувствовать себя опытным рыбаком. К тому же, пойманную рыбу, как правило, отпускают обратно — своего рода аттракцион.

Конечно, в связи с этим не обошлось без шуток про «водолазов, насаживающих рыбу на крючок». Однако, если развлечения жены высокопоставленного чиновника не приносят вред природе, то в таком времяпрепровождении нет ничего плохого.

Нападки простых пользователей Instagram показывают сильнейшее недовольство народа властью — даже в объективно безобидных действиях власть имущих люди подсознательно стараются углядеть злой умысел и преступление. Лишь бы был повод обвинить — остальное не важно.

Возможно, жене пресс-секретаря Путина следовало подумать, прежде чем выкладывать на всеобщее обозрение столь неоднозначное фото. Ведь стоимость выловленного Татьяной экземпляра составляет около 16 тыс. рублей, что для обычного жителя России — непозволительная роскошь.

Навке не удалось «и рыбку съесть, и за браконьерство не сесть», так что теперь ей, видимо, придётся быть осмотрительнее. Учитывая накалённую обстановку в стране, олимпийской чемпионке нужно стараться избегать любых поводов для несправедливых обвинений.