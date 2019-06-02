Из Майами в Ростов? Виктории Лопыревой придется вернуться на родину

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Из-за нехватки финансов Виктория вынуждена уехать из США.

Лопырева уже около полугода живет в Майами. К ней переехала мама, чтобы помогать с маленьким внуком, которому 4 месяца. Раньше с малышом Виктории помогала няня, но так, как с финансами стало туго, она позвала маму на подмогу. Виктория, ставшая «Мисс Россия-2003», а позже ведущей конкурса красоты «Мисс Европа».

На нескольких спортивных передачах она была ведущей и немного отошла от модельной карьеры, окончательно став телеведущей. Экс-модель устраивала благотворительные акции для детей и подростков, к которым привлекает профессиональных российских футболистов, поэтому получила медаль «За интернациональную работу с молодежью».

Была назначена почетным послом FIFA при подготовке к чемпионату мира по футболу. И все это в прошедшем времени, сейчас же модель превратилась в домохозяйку и «зарабатывает» только Instagram-рекламой, а это маленький доход. А красивые образы телеведущей, должно быть взяты по бартеру.

После того, как в сети появилась информация о том, что Лопырева — разлучница, многие подписчики оставили негативные комментарии и отписались от модели, в том числе и селебрити. От этого цена на рекламу упала, ведь чем меньше подписчиков в Instagram , тем дешевле реклама. В СМИ пишут, что жених Игорь Булатов тоже немного зарабатывает, посколько в ГК «Ташир» его лишили пакета акций. Возможно, он «откладывал» деньги заблаговременно перед разводом с бывшей женой, но у денег есть плохое свойство заканчиваться. И как они закончатся, Виктории придется вернуться на родину. Из Майами в Ростов, звучит как из князи в грязи. Виктория, привыкла к роскоше, а Ростов-на-Дону обычный стреднестатистический город. И похоже, звезде придется с этим смириться.