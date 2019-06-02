Василису заменят? Мэрилин Керро может занять место астролога на «Давай поженимся!»

Сегодня, 03:45

Известный экстрасенс может стать новым ведущим телепрограммы, тем самым поднять ее рейтинг.

Телепередача «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. С годами рейтинг программы все больше растет. И, если Лариса Гузеева и Роза Сябитова показывают себя как независимые женщины, не стесняющиеся своего мнения, Василиса Володина кажется довольно скромной ведущей.

Коллеги Василисы вызывают интерес у зрителей благодаря юмору и жестким высказываниям. Василиса этим похвастаться не может. Деятельность Володиной на «Давай поженимся!» зачастую ограничивается составлением астрологической совместимостей гостей, которую, при желании, они могут посмотреть в интернете самостоятельно. По информации из Star News, продюсеры телепрограммы решали сменить формат и пригласили на место Володиной знаменитого экстрасенса. Но она пока еще не согласилась.

В скором времени, новой ведущей «Давай поженимся!» может стать известный экстрасенс Мэрилин Керро. Поклонникам девушка запомнилась своим участием в «Битве экстрасенсов». В последнем сезоне шоу, в котором приняла участие Мэрилин, фанаты отметили, что она стала более дерзкой и смелой. Именно эти качества требуются для ведущей «Давай поженимся!». К тому же, девушка имеет довольно яркую внешность, что может положительно сказаться на телепередаче.

Если Василису Володину заменят на Мэрилин Керро, рейтинги программы могут только возрасти, ведь благодаря популярности экстрасенса, «Давай поженимся!» начнут смотреть ее фанаты. В последнее время ведущие все чаще показывают свой характер, колко шутят и не стесняются в выражениях. Вероятно, у Мэрилин Керро не составит труда поддерживать имидж программы, и она с легкостью сможет завоевать сердца зрителей, как когда-то сердце Александра Шепса.