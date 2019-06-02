«Первый канал» много заплатил? Цымбалюк-Романовская подтвердила версию о продажности шоу «На самом деле»

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Виталина и Прохор придумали скандальную историю с любовницей и спонсором ради «большого куша», но нарвались на травлю в соцсети.

Недавний эфир шоу «На самом деле» стал очень горячим из-за участия в нем героев с неоднозначной репутацией. Пара — Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин стали новыми участниками скандала на «Первом». Как стало доподлинно известно из передачи — Виталину обвиняют в эскорт-услугах с бизнесменом за 10 млн рублей, а Прохора в незапланированной беременности новоиспеченной любовницы. Но, как оказалось, что сама Виталина в своих соцсетях не смогла удержать тайну и косвенно подтвердила, что «Первый канал» много заплатил за позор в телешоу.

«Виталина, как вы это терпите. Он вас обманывает!», — пишет фанатка. «Я верю не детектору, а человеку. А вы не поняли?», — говорит пианистка. «Виталина, вы просто закрываете глаза. Но в это верите, как умная женщина. Вы даже не поинтересовались у него самого? Глупость. В любовь в омут с головой вы, нельзя так! Хотя, может у вас весы поровну. Кто знает», — пишет пользователь в сети. «Просто знаю правду», — подтверждает версию о продажности шоу Виталина. «Тогда, вся эта программа такой фарс!», — пишет раздосадованный подписчик. «Конечно постановочная. У Прохора и Виталины нет популярности, вот они ее так и набирают», — поддержала подписчица. «Какая ж ты страшная, тебе все простительно», — вступает в спор Прохор Шаляпин, оскорбляя женщину. «Виталина, скажите, передача вчера была постановочная? Или что это вообще?», — пишет поклонница. «Не могу отвечать за других. О нас в наших соцсетях», — ушла от прямого ответа Цымбалюк-Романовская.

Сложилось впечатление, что контракт и большие деньги затмили все сознание Виталины. Она готова опозориться на всю страну ради денег и жажды славы. Если прочесть диалог Виталины, Прохора и подписчиков — сразу становится понятно, что продюсеры ток-шоу во главе с Дмитрием Шепелевым очень хорошо постарались, чтобы создать иллюзию правды скандала. Но внимательные зрители смогли заметить, что вопросы, подтверждающие измены Виталины были заданы вскользь, она всячески уходила от ответа и отшучивалась. А ведущие и не настаивали на ответах, наводящих вопросов задавали мало, а Шепелев подыгрывал Прохору и пианистке. А вот Шаляпина «зарядили» по полной.

Парень явно растерялся от такого напора специалистов, занервничал, вся уверенность стала испаряться на лице. Складывается впечатление, что и как в первый раз с Арменом Джигарханяном — Виталина выбрала удобную позицию жертвы и давила на это.

Пианистка — артист по призванию и свою роль сыграла до конца, а вот Прохор оказался более молод в этой сфере, и несмотря на большой опыт участия в ток-шоу выдал себя с потрохами. Ему не помогла ни повязка от вывиха руки (травма якобы после нападения), ни оскорбления в адрес его новоиспеченной любовницы.

В Instagram-группе «Админ.Аншлак» рассказали, что «Первый канал» заплатил Цымбалюк-Романовской и Шаляпину за участие около 5 млн рублей на двоих, а это значит, что после того, как счета по уголовному делу Виталины арестовали — они опять какое-то время смогут жить «на широкую ногу». Стоит напомнить, что около полугода назад в отношении Цымбалюк-Романовской возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Если быть точнее, то работая в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна — Виталина смогла вывести в офшоры за границу около 80 млн рублей. Какое-то время ей пришлось скрываться в Тбилиси, а потом правоохранители призвали ее вернуться в Россию. Около 8 месяцев назад Цымбалюк-Романовская купила недвижимость в Беверли-Хиллз, но посещать ее не может из-за подписки о невыезде и наложенном аресте на имущество. Пока следствие продолжается, возможно, Виталина нашла новый способ заработка денег, через «Первый канал».

«Они нашли друг друга, мошенники и хайпожоры!», — пишут хэйтеры.