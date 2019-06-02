«Эффект Шурыги»: Ради чего девушки приходят на шоу Малахова?

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Пользователи заметили, что Диана запустила новый способ заработать, которым успешно пользуются её фанатки.

Одной из самых нашумевших тем на шоу Андрея Малахова стала история изнасилования Дианы Шурыгиной, после которой ток-шоу заполонило огромное число её последовательниц. На одном только YouTube–канале число просмотров её истории приближается к 20 миллионам. Про неё сняли не один выпуск у Малахова, а число подписчиков в Instagram увеличилось в геометрической прогрессии, достигнув почти 500 тыс.

Как оказалось позже, большая часть её рассказа это ложь. Все это ради славы и денег. Внимание публики к истории Дианы принесло ей огромную материальную выгоду. Однако тех, кто верит в реальный акт насилия над девушкой практически не осталось. Все указывает на то, что Диана вовремя смекнула, как заработать нехилый гонорар и вдобавок найти себе обеспеченного мужчину. Тем временем Шурыгина с мужем поселилась в элитном ЖК и стала соседкой Анастасии Ивлеевой и Ефима Шифрина.

Не удивительно, что её примеру последовали множество других девушек. Уже после переезда Малахова на «Россию-1» к нему на ток-шоу приходили: Ангелина Лебедева и Маргарита Осадчая. История обоих девушек похожа до невозможного: «вписки», подростки, реки алкоголя и как результат – изнасилование. Все эти происшествия должны были предостеречь девушек, научить выбирать компанию и огранить употребление алкоголя, но есть одно «но» - все это ради хайпа. Позже пользователи придумали новый термин: «Это какой-то эффект Шурыги» - любая жертва псевдо-изнасилования бежит к Малахову за славой и деньгами.

Вывод напрашивается сам по себе, современное поколение окончательно «потеряло стыд». Молодым девушкам проще засветиться на скандальной истории в модном ток-шоу, чем собственной головой добиться успеха. Получить достойное образование, создать крепкую семью и стать счастливыми родителями.