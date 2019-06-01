«Сирия» на пятой точке – Тимати разгромили в Сети за аморальный «бизнес на костях»

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Армия России дала добро – люди шокированы «псевдо-патриотической» коллекцией одежды Black Star.

Не так давно Тимати презентовал общественности новый проект, осуществленный совместно с Армией России. Лидер лейбла Black Star попробовал себя в качестве дизайнера и выпустил первую, стилизованную под военную форму, линию одежды. На канале блогера Екатерины Конасовой эта тема стала самой обсуждаемой. Подписчики разгромили в Сети Тимати за аморальный «бизнес на костях», ведь многая одежда вызывает массу вопросов.

Слово «Сирия» на пятой точке и мишень в районе груди – Тимати хватило фантазии, чтобы так «поиздеваться» над кровавыми событиями в государстве Ближнего Востока. Фанаты блогера удивились, как Министерство обороны и сам президент допустили такое насмехательство, и почему «псевдо-патриотическая» одежда активно рекламируется.

«Тимати действительно больной на всю голову», – возмущению россиян не было предела. Люди уверены, что Юнусов готов на все ради денег, только в своем желании разбогатеть перешел все границы.