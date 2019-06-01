Бил или не бил? Ольга Жарикова обвинила жениха в избиении накануне свадьбы

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Однако, одумавшись, звезда «Дома-2» быстро удалила свои обвинения.

Всего несколько часов назад Ольга Жарикова поделилась со своими подписчиками в Instagram неожиданной новостью она приняла решение расстаться со своим женихом. Она отметила, что очень опечалена этим фактом, ведь подготовка к свадьбе шла уже долгое время и даже оплачена бронь в ресторане. Всего несколько дней назад Ольга рассказывала как подбирала платье и продумывала образ для предстоящей торжественной церемонии. А сегодня она опубликовала пост, под которым написала «Он поднял на меня руку, поэтому росписи не будет. Я так решила. Я хочу достойную семью, хочу подавать хороший пример детям. Я не считаю, что Виктор хороший отец, у него есть маленький сын. Поэтому приняли такое решение», - обвинила жениха в избиении накануне свадьбы Жарикова. Участница скандальной телестройки несколько раз упоминала, что у ее избранника очень сложный характер, справиться с которым непросто.

Однако, спустя всего час после таких смелых обвинений, Жарикова отредактировала выложенную запись и удалила обвинения возлюбленного. Возможно, у них произошел конфликт и Ольга на эмоциях обвинила жениха в рукоприкладстве, но обдумав последствия таких обвинений, решила подкорректировать пост. Но также не исключено, что она просто могла испугаться его запугивания и угроз. Бил или не бил точно неизвестно. В случае, если действительно было избиение, то девушка не получила серьезных увечий после побоев, по крайней мере, она не обращалась в больницу, а на ее лице не заметны синяки.