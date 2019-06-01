«Глаза как у демона» – Бородина напугала верующих фанатов «черным» взглядом

Сегодня, 20:08

Зазывая детей на концерт во Всемирный день ребёнка, телеведущая, скорее, распугала молодых мамочек.

Ксения Бородина, известная телеведущая, диджей и любящая мать двух девочек, Теоны и Маруси, даже в первый день календарного лета работает на съёмочной площадке телепроекта «Дом–2». Уделив несколько минут своим подписчикам в Instagram, звезда поспешила поздравить всех с днём защиты детей, пожелав при этом детям и их родителям очень важные вещи.

«Хочу пожелать, чтоб каждый ребёнок был одарён любовью и заботой! Пусть каждый ребёнок будет счастлив и здоров! Берегите малышей , храните и любите!» – поздравила фанатов Бородина.

В прикреплённом видео Ксения пригласила отметить этот день в одном из заведений Москвы, однако большинство подписчиков не слушали Ксению, а вглядывались телеведущей в глаза. В коротком отрывке звезда напугала верующих фанатов «чёрным» взглядом, который напомнил последним фильмы ужасов. Помимо агрессивно чёрного макияжа, тёмных глаз, где даже не просвечивались белки, видимо, Ксюша использовала один из фильтров в фоторедакторе, который сделал глаза звезды чёрными, как у демона.

Многие ужаснулись: «Глаза как у демона чёрные», «Это снепчат», «Боже, что с глазами?», – увидев Ксению в странном виде, о котором она даже ничего не объяснила. Остается только догадываться, что у Ксении с глазами - неправильная обработка или настолько неудачный макияж.