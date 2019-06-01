«Катается с бездарностью»: Самбурская «разнесла» Бузову за образ жертвы

Сегодня, 19:00

Актриса грубой критикой в адрес певицы рискует нарваться на судебное разбирательство.

Уже который год не утихает скандал между Ольгой Бузовой и Настасьей Самбурской. Звезда «Универа» не скрывает своего критичного отношения к певице и регулярно оставляет колкие замечания в её адрес. Так, и в новом выпуске шоу Регины Тодоренко актриса не обошлась без упоминания о Бузовой. На вопрос ведущей о таланте и карьере певицы Настасья буквально «разнесла» Ольгу за образ жертвы на сцене.

«Если ты бездарная, но в твоей жизни что-то произошло, то нельзя потом, как известная певица, кататься со своей бездарностью в образе жертвы»,— заявила звезда «Универа». По словам артистки, в её жизни тоже случился развод, однако, Самбурская стремиться за признанием фанатов не из жалости, а из-за таланта. Как известно, с недавних пор Настасья пытается реализовать себя в жанре шансона и, вероятно, лёгкий и быстрый подъём Бузовой на лавры славы не даёт покоя актрисе. Однако, в погоне за успехом Самбурская рискует нарваться на судебные разбирательства, ведь Ольга уже долгое время никак не реагировала на колкие упрёки со стороны артистки, однако, как известно, любому терпению приходит конец и, не исключено, что Ольга решит очистить репутацию с помощью судебных органов.