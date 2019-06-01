Лишили родительских прав? Экс-жена Башарова «сбежала» с сыном от избившего её актёра

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Бьет, значит, любит – Елизавета может опасаться, что Марат начнет рукоприкладство по отношению к ребенку.

Недавно на странице Елизаветы Башаровой в социальной сети Instagram появилась запись о том, что она купила 2 билета в Доминикану. Женщина уже прилетела на острова вместе с маленьким сыном Марселем, но не знает, когда возвратится в Россию. По ее словам, ребенок давно мечтал пожить возле моря, поэтому пару месяцев на заграничном курорте им не помешает.

Возможно, экс-жена Башарова «сбежала» с сыном не случайно. Развод Елизаветы (до замужества Шевыркова) и Марата состоялся несколько месяцев назад, и бывшая семейная пара согласилась не развивать скандал только ради сына. СМИ не раз писали, что актер поднимал руку на молодую жену, а ее брат не стал скрывать, что однажды она попала в больницу со сломанным носом. Так, может быть, избивший Елизавету актер теперь не может видеться с сыном?

Для того, чтобы вывезти ребенка за пределы РФ, Елизавета должна была получить разрешение от отца ребенка. Почему Марат так легко отпустил бывшую жену с ребенком на такой большой промежуток времени? Может быть только два варианта: либо ему совсем неинтересен Марсель, либо его лишили родительских прав, и разрешение от него не требуется. Напрашивается вывод, что после множественных избиений Елизавета переживает за безопасность сына, поэтому решила улететь подальше от потенциальной опасности в лице артиста.